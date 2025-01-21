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ЄСПЛ відхилив вимогу кандидата у президенти Румунії Джорджеску про призупинення дії рішення КС

17:10, 21 січня 2025
Келіна Джорджеску вимагав призупинити виконання рішення Конституційного суду Румунії та відновлення виборчого процесу.
ЄСПЛ відхилив вимогу кандидата у президенти Румунії Джорджеску про призупинення дії рішення КС
Фото: fidu.it
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У вівторок, 21 січня, Європейський суд з прав людини повідомив, що відхилив вимогу ультраправого кандидата Келіна Джорджеску про призупинення дії рішення Конституційного суду Румунії про скасування результатів першого туру президентських виборів і перезапуск всього процесу. Про це інформує пресслужба ЄСПЛ.

Судді одностайно відмовили Джорджеску у застосуванні тимчасових заходів за його скаргою.

«Суд відхилив запит, оскільки він виходить за межі правила 39 (про тимчасові заходи) Регламенту суду», – йдеться у повідомленні.

Судді наголосили, що у випадку скарги Джорджеску немає передумови про ризик завдання «непоправної шкоди» у тому значенні, як це передбачено правилом про тимчасові заходи. 

Нагадаємо, ультраправий проросійський кандидат лідирує в опитуваннях перед президентськими виборами у Румунії.

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суд ЄСПЛ Румунія

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