ЄСПЛ відхилив вимогу кандидата у президенти Румунії Джорджеску про призупинення дії рішення КС

Келіна Джорджеску вимагав призупинити виконання рішення Конституційного суду Румунії та відновлення виборчого процесу.

Фото: fidu.it

У вівторок, 21 січня, Європейський суд з прав людини повідомив, що відхилив вимогу ультраправого кандидата Келіна Джорджеску про призупинення дії рішення Конституційного суду Румунії про скасування результатів першого туру президентських виборів і перезапуск всього процесу. Про це інформує пресслужба ЄСПЛ.

Судді одностайно відмовили Джорджеску у застосуванні тимчасових заходів за його скаргою.

«Суд відхилив запит, оскільки він виходить за межі правила 39 (про тимчасові заходи) Регламенту суду», – йдеться у повідомленні.

Судді наголосили, що у випадку скарги Джорджеску немає передумови про ризик завдання «непоправної шкоди» у тому значенні, як це передбачено правилом про тимчасові заходи.

Нагадаємо, ультраправий проросійський кандидат лідирує в опитуваннях перед президентськими виборами у Румунії.

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