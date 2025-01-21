Ультраправий проросійський кандидат лідирує в опитуваннях перед президентськими виборами у Румунії

Опитування показало 38% підтримки ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.

Фото: EPA/UPG

Напередодні повторних президентських виборів у Румунії, що відбудуться в травні, ультраправий проросійський кандидат Келін Джорджеску залишається найбільш популярним серед претендентів на пост президента. Це підтверджують результати опитування, оприлюднені агентством Reuters.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною компанією Avangarde, у разі проведення першого туру виборів 4 травня, Джорджеску отримав би 38% голосів. Його найближчий суперник, Крін Антонеску, кандидат від проєвропейського коаліційного уряду, набрав би 25%. Мер Бухареста Нікушор Дан, який має намір балотуватися як незалежний кандидат, отримав би 17% підтримки. Лідерка опозиційного центристського Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, яка вийшла до скасованого другого туру виборів разом з Джорджеску, набирає лише 6% голосів.

Опитування проводилось з 10 по 16 січня серед 1 354 респондентів, похибка складає 2,6%.

Перший тур виборів пройде 4 травня, другий — 18 травня. Наразі залишається невизначеним, чи буде Джорджеску дозволено балотуватися на посаду президента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.