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Правительство выделило 1,65 млрд гривен на модернизацию классов «Защиты Украины»

20:22, 21 января 2025
Кабмин обновляет программу «Защита Украины»: практические навыки вместо теории.
Правительство выделило 1,65 млрд гривен на модернизацию классов «Защиты Украины»
Фото: xplb47.ptu.org.ua
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Кабинет Министров Украины выделил 1,65 млрд грн на модернизацию учебных центров по предмету «Защита Украины». На данный момент общины уже использовали 507 млн грн на закупку современного оборудования, а в этом году планируют продолжить обновление. Об этом сообщили в Правительстве.

За средства приобретено:

  • 460 интерактивных тиров;
  • около 2000 симуляторов полетов на дронах;
  • манекены для обучения домедицинской помощи;
  • бронежилеты, каски и противогазы;
  • макеты гранат, автоматов, пистолетов и мин.

Модернизация позволит реализовать обновленную программу по «Защите Украины», сосредоточенную на практических навыках. Ученики будут учиться защищать себя и окружающих, вместо традиционного зазубривания теории и строевых упражнений.

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