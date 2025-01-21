Правительство выделило 1,65 млрд гривен на модернизацию классов «Защиты Украины»

Кабмин обновляет программу «Защита Украины»: практические навыки вместо теории.

Фото: xplb47.ptu.org.ua

Кабинет Министров Украины выделил 1,65 млрд грн на модернизацию учебных центров по предмету «Защита Украины». На данный момент общины уже использовали 507 млн грн на закупку современного оборудования, а в этом году планируют продолжить обновление. Об этом сообщили в Правительстве.

За средства приобретено:

460 интерактивных тиров;

около 2000 симуляторов полетов на дронах;

манекены для обучения домедицинской помощи;

бронежилеты, каски и противогазы;

макеты гранат, автоматов, пистолетов и мин.

Модернизация позволит реализовать обновленную программу по «Защите Украины», сосредоточенную на практических навыках. Ученики будут учиться защищать себя и окружающих, вместо традиционного зазубривания теории и строевых упражнений.

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