Правительство выделило 1,65 млрд гривен на модернизацию классов «Защиты Украины»

Кабинет Министров Украины выделил 1,65 млрд грн на модернизацию учебных центров по предмету «Защита Украины». На данный момент общины уже использовали 507 млн грн на закупку современного оборудования, а в этом году планируют продолжить обновление. Об этом сообщили в Правительстве.
За средства приобретено:
Модернизация позволит реализовать обновленную программу по «Защите Украины», сосредоточенную на практических навыках. Ученики будут учиться защищать себя и окружающих, вместо традиционного зазубривания теории и строевых упражнений.
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