Рэкет из-за решетки – заключенные требовали деньги у пограничников

В Одесской области разоблачена преступная группировка, которая требовала деньги у пограничников.

Фото: ГПСУ

Правоохранители в Одесской области, при поддержке спецназовцев подразделения ДОЗОР, прекратили деятельность преступной группы, которая занималась рэкетом в отношении двух пограничников. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Организатором вымогательств оказался заключенный, который находится за решеткой. Он привлек к преступной деятельности своего бывшего сокамерника, который после освобождения взял на себя роль посредника в передаче угроз и требований. Злоумышленники угрожали жизни и здоровью пограничников, требуя деньги.

Во время обысков у преступников было изъято оружие, наличные, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению.

Посредника задержали и сообщили о подозрении. Организаторам, которые уже отбывают наказание, готовится новое подозрение, а их действия будут переквалифицированы в соответствии с законодательством.

Расследование продолжается, и правоохранители собирают дополнительные доказательства для привлечения всех причастных к ответственности.

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