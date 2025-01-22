Рекет із-за ґрат – ув’язнені вимагали гроші у прикордонників

На Одещині викрито злочинне угруповання, яке вимагало гроші у прикордонників.

Фото: ДПСУ

Правоохоронці на Одещині, за підтримки спецпризначенців підрозділу ДОЗОР, припинили діяльність злочинної групи, що займалася рекетом щодо двох прикордонників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Організатором вимагань виявився ув’язнений, який перебуває за ґратами. Він залучив до злочинної діяльності свого колишнього співкамерника, котрий після звільнення взяв на себе роль посередника у передачі погроз і вимог. Зловмисники погрожували життю і здоров’ю прикордонників, вимагаючи гроші.

Під час обшуків у злочинців було вилучено зброю, готівку, мобільні телефони та інші докази, які підтверджують їхню причетність до злочину.

Посередника затримали та повідомили про підозру. Організаторам, які вже відбувають покарання, готується нова підозра, а їхні дії будуть перекваліфіковані відповідно до законодавства.

Розслідування триває, і правоохоронці збирають додаткові докази для притягнення всіх причетних до відповідальності.

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