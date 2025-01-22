Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя взяли під варту із заставою у 49 млн грн

Суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю

Фото: Суспільне

У середу, 22 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю — два місяці тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 49 мільйонів гривень, пише «Суспільне».

Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів за час повномасштабної війни.

На засідання суду посадовця доставили каретою швидкої допомоги.

Перед початком засідання адвокат наполягав, що його підзахисний перебуває «у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої «під крапельницями».

Сторона захисту заявляла, що Друзя затримали незаконно, оскільки лише вчора його виписали з реанімаційного відділення. Також захист просив суд обрати запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту.

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