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4 БМВ, 3 квартири, земля та приватний будинок — СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

10:33, 21 січня 2025
За час війни головний психіатр ЗСУ зміг придбати чотири БМВ: два Х7, одне Х5 та Х3.
4 БМВ, 3 квартири, земля та приватний будинок — СБУ затримала головного психіатра ЗСУ
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Служба безпеки України повідомила, що затримала головного психіатра ЗСУ, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів США.

У СБУ не називають прізвище затриманого, але головним психіатром ЗСУ є Олег Друзь.

У відомстві зазначають, що посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США, які він не відображав у своїй декларації. Майно він оформив на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

▪ приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

▪ 2 квартири в Києві;

▪ 1 квартиру в Одесі;

▪ 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

▪ БМВ Х7 2024 р.в.;

▪ БМВ Х7 2022 р.в.;

▪ БМВ Х5 2023 р.в.;

▪ БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

 У СБА додали, що під час обшуків було знайдено також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

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СБУ хабар ЗСУ

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