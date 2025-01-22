Рада суддів визнала дії, пов’язані з обшуками у судді Анатолія Івченка без ухвали слідчого судді такими, що мають ознаки втручання у правосуддя, і звернулася до Генпрокурора щодо проведення перевірки

22 січня 2025 року відбулося засідання Ради суддів України, під час якого було розглянуто одне питання порядку денного, а саме: про звернення зборів суддів Господарського суду міста Києва з повідомленням про втручання в діяльність судді та вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Про це повідомили у Раді суддів України. У засіданні взяли участь 23 члени РСУ.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», збори суддів Господарського суду міста Києва були скликані як реакція суддів на події, що відбулися в приміщенні суду і пов'язані з суддею Анатолієм Івченком. Раніше до Ради суддів України звернувся сам суддя.
Загалом, слідчі ДБР провели обшуки в робочому кабінеті судді та за місцем проживання, а також вручили йому підозру у вчиненні державної зради. Такі дії ДБР стосувалися винесення у вересні 2012 року ним рішення у справі № 5011-61/11340-2012. Це рішення було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013, а ухвалою Вищого господарського суду України від 20.05.2013 р. відмовлено у допуску справи до провадження Верховного Суду України. Як раніше зазначав у коментарі Анатолій Івченко, «очевидно, що слідство навіть не намагалося визначити, хто саме у суді касаційної інстанції залишив рішення без змін, адже про якість підозри свідчить цей текст: «хтось здійснив втручання в діяльність суддів Верховного Суду України, якими рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2012 та постанова Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2012 залишено без змін». Зверну увагу – дана справа ніколи не перебувала у провадженні Верховного Суду України».
«Ми з вами щойно обговорили проєкт рішення і дійшли згоди, що є необхідність ухвалення такого рішення і, відповідно до резолютивної частини, визнати дії, пов'язані з обшуками у приміщенні господарського суду міста Києва та за місцем проживання судді Івченка Анатолія Миколайовича без ухвали слідчого судді, такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності», - сказав голова Ради суддів України Богдан Моніч.
Рада суддів України вирішила:
Нагадаємо, детальніше про обставини цієї справи можна дізнатися за посиланнями:
Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка
Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді? — коментар судді Анатолія Івченка
Збори Господарського суду Києва направили своє рішення щодо допущених порушень при врученні підозри судді Анатолію Івченку ВРП, РСУ та Пленуму ВС
Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка
Трансляцію засідання можна переглянути на YouTube каналі Ради суддів України за посиланням.
Нижче наводимо рішення Ради суддів.
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