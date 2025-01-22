Рада суддів визнала дії, пов’язані з обшуками у судді Анатолія Івченка без ухвали слідчого судді такими, що мають ознаки втручання у правосуддя, і звернулася до Генпрокурора щодо проведення перевірки

РСУ визнала дії, пов’язані з обшуками в приміщеннях Господарського суду Києва та за місцем проживання судді Анатолія Івченка без ухвали слідчого судді такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності.

22 січня 2025 року відбулося засідання Ради суддів України, під час якого було розглянуто одне питання порядку денного, а саме: про звернення зборів суддів Господарського суду міста Києва з повідомленням про втручання в діяльність судді та вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Про це повідомили у Раді суддів України. У засіданні взяли участь 23 члени РСУ.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», збори суддів Господарського суду міста Києва були скликані як реакція суддів на події, що відбулися в приміщенні суду і пов'язані з суддею Анатолієм Івченком. Раніше до Ради суддів України звернувся сам суддя.

Загалом, слідчі ДБР провели обшуки в робочому кабінеті судді та за місцем проживання, а також вручили йому підозру у вчиненні державної зради. Такі дії ДБР стосувалися винесення у вересні 2012 року ним рішення у справі № 5011-61/11340-2012. Це рішення було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013, а ухвалою Вищого господарського суду України від 20.05.2013 р. відмовлено у допуску справи до провадження Верховного Суду України. Як раніше зазначав у коментарі Анатолій Івченко, «очевидно, що слідство навіть не намагалося визначити, хто саме у суді касаційної інстанції залишив рішення без змін, адже про якість підозри свідчить цей текст: «хтось здійснив втручання в діяльність суддів Верховного Суду України, якими рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2012 та постанова Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2012 залишено без змін». Зверну увагу – дана справа ніколи не перебувала у провадженні Верховного Суду України».

«Ми з вами щойно обговорили проєкт рішення і дійшли згоди, що є необхідність ухвалення такого рішення і, відповідно до резолютивної частини, визнати дії, пов'язані з обшуками у приміщенні господарського суду міста Києва та за місцем проживання судді Івченка Анатолія Миколайовича без ухвали слідчого судді, такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності», - сказав голова Ради суддів України Богдан Моніч.

Рада суддів України вирішила:

Визнати дії, пов’язані з обшуками в приміщеннях Господарського суду міста Києва та за місцем проживання судді Івченка Анатолія Миколайовича без ухвали слідчого судді такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності. Звернутися до Генерального прокурора із закликом ініціювати перевірку фактів можливих порушень норм Кримінального процесуального кодексу України під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №62023000000000707 та забезпечити інформування Ради суддів України про результати проведеної перевірки у двомісячний строк. Звернути увагу уповноважених органів державної влади на необхідність дотримання конституційних гарантій незалежності суддів, неприпустимості незаконного впливу, тиску або втручання в їхню діяльність. Закликати органи державної влади, включно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, суворо дотримуватися принципів верховенства права та гарантій незалежності судової влади під час досудового розслідування кримінальних проваджень. Направити це рішення до Вищої ради правосуддя для розгляду в межах повноважень з метою забезпечення незалежності судової влади та дотримання принципу законності у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, детальніше про обставини цієї справи можна дізнатися за посиланнями:

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Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді? — коментар судді Анатолія Івченка

Збори Господарського суду Києва направили своє рішення щодо допущених порушень при врученні підозри судді Анатолію Івченку ВРП, РСУ та Пленуму ВС

Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

Трансляцію засідання можна переглянути на YouTube каналі Ради суддів України за посиланням.

Нижче наводимо рішення Ради суддів.

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