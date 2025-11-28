Систему пільгового проїзду хочуть оновити – Комітет отримав зауваження від Асоціації міст та МВС

Комітет Ради продовжить доопрацювання законопроєкту щодо реформи пільгового проїзду: підтримка від Мінфіну, Мінрозвитку та Мінсоцполітики, зауваження — від МВС і Асоціації міст.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у форматі відеоконференції. Одним із ключових питань став розгляд положень законопроєкту №5651-2 щодо змін у системі надання пільг на проїзд та інших пов'язаних пільг.

Позиції відомств та подальші кроки

Документ отримав підтримку представників Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, а також Міністерства розвитку громад та територій. Натомість представники Міністерства внутрішніх справ та Асоціації міст України висловили низку пропозицій та зауважень.

За результатами обговорення Комітет вирішив продовжити роботу над удосконаленням законопроєкту — відповідна робоча група продовжить підготовку документа до другого читання.

Що пропонує законопроєкт

Підготовлений проєкт передбачає масштабне реформування системи пільгового проїзду та розв’язує ключові проблеми, які роками накопичувалися у сфері:

відсутність точного обліку пільговиків і реальних обсягів перевезень;

непрозоре використання бюджетних коштів;

зловживання з боку окремих перевізників;

відсутність механізму адресної грошової допомоги на місцях;

конфлікти між перевізниками та пільговими категоріями пасажирів.

Як працюватиме оновлена система

Пільговий проїзд здійснюватиметься за наявності паперового або електронного квитка, згенерованого територіальною автоматизованою системою обліку оплати проїзду або придбаного з використанням спеціального платіжного засобу, прив’язаного до рахунку зі спеціальним режимом використання.

Компенсації за перевезення ветеранів війни, військовослужбовців та інших категорій, визначених законом, пропонується здійснювати за рахунок державного бюджету. Порядок і розмір компенсації затверджуватиме Кабінет Міністрів.

Очікувані результати реформи

Запровадження нової системи дозволить:

створити єдину прозору систему обліку пільговиків;

впровадити електронні інструменти контролю перевезень та обсягів наданих послуг;

гарантувати захист прав пільгових категорій;

забезпечити адресність фінансової допомоги;

точно верифікувати статуси та поїздки;

зменшити конфлікти між пасажирами та перевізниками;

оптимізувати видатки місцевих бюджетів та усунути зловживання.

Коли запрацює нова система

Закон, у разі його ухвалення, має набути чинності з 1 січня 2028 року. Такий термін забезпечить достатній перехідний період для технічної, організаційної та нормативної підготовки.

