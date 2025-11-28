Систему пільгового проїзду хочуть оновити – Комітет отримав зауваження від Асоціації міст та МВС
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у форматі відеоконференції. Одним із ключових питань став розгляд положень законопроєкту №5651-2 щодо змін у системі надання пільг на проїзд та інших пов'язаних пільг.
Позиції відомств та подальші кроки
Документ отримав підтримку представників Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, а також Міністерства розвитку громад та територій. Натомість представники Міністерства внутрішніх справ та Асоціації міст України висловили низку пропозицій та зауважень.
За результатами обговорення Комітет вирішив продовжити роботу над удосконаленням законопроєкту — відповідна робоча група продовжить підготовку документа до другого читання.
Що пропонує законопроєкт
Підготовлений проєкт передбачає масштабне реформування системи пільгового проїзду та розв’язує ключові проблеми, які роками накопичувалися у сфері:
- відсутність точного обліку пільговиків і реальних обсягів перевезень;
- непрозоре використання бюджетних коштів;
- зловживання з боку окремих перевізників;
- відсутність механізму адресної грошової допомоги на місцях;
- конфлікти між перевізниками та пільговими категоріями пасажирів.
Як працюватиме оновлена система
Пільговий проїзд здійснюватиметься за наявності паперового або електронного квитка, згенерованого територіальною автоматизованою системою обліку оплати проїзду або придбаного з використанням спеціального платіжного засобу, прив’язаного до рахунку зі спеціальним режимом використання.
Компенсації за перевезення ветеранів війни, військовослужбовців та інших категорій, визначених законом, пропонується здійснювати за рахунок державного бюджету. Порядок і розмір компенсації затверджуватиме Кабінет Міністрів.
Очікувані результати реформи
Запровадження нової системи дозволить:
- створити єдину прозору систему обліку пільговиків;
- впровадити електронні інструменти контролю перевезень та обсягів наданих послуг;
- гарантувати захист прав пільгових категорій;
- забезпечити адресність фінансової допомоги;
- точно верифікувати статуси та поїздки;
- зменшити конфлікти між пасажирами та перевізниками;
- оптимізувати видатки місцевих бюджетів та усунути зловживання.
Коли запрацює нова система
Закон, у разі його ухвалення, має набути чинності з 1 січня 2028 року. Такий термін забезпечить достатній перехідний період для технічної, організаційної та нормативної підготовки.
