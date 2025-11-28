  1. Законодательство

Систему льготного проезда хотят обновить – Комитет получил замечания от Ассоциации городов и МВД

11:07, 28 ноября 2025
Комитет Рады продолжит доработку законопроекта о реформе льготного проезда: поддержка от Минфина, Минразвития и Минсоцполитики, замечания — от МВД и Ассоциации городов.
Систему льготного проезда хотят обновить – Комитет получил замечания от Ассоциации городов и МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции. Одним из ключевых вопросов стал рассмотрение положений законопроекта №5651-2 о внесении изменений в систему предоставления льгот на проезд и других связанных льгот.

Позиции ведомств и дальнейшие шаги

Документ получил поддержку представителей Министерства финансов, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, а также Министерства развития общин и территорий. В то же время представители Министерства внутренних дел и Ассоциации городов Украины высказали ряд предложений и замечаний.

По результатам обсуждения Комитет решил продолжить работу над совершенствованием законопроекта — соответствующая рабочая группа продолжит подготовку документа ко второму чтению.

Что предлагает законопроект

Подготовленный проект предусматривает масштабное реформирование системы льготного проезда и решает ключевые проблемы, которые годами накапливались в этой сфере:

  • отсутствие точного учета льготников и реальных объемов перевозок;
  • непрозрачное использование бюджетных средств;
  • злоупотребления со стороны отдельных перевозчиков;
  • отсутствие механизма адресной денежной помощи на местах;
  • конфликты между перевозчиками и льготными категориями пассажиров.

Как будет работать обновленная система

Льготный проезд будет осуществляться при наличии бумажного или электронного билета, сгенерированного территориальной автоматизированной системой учета оплаты проезда или приобретенного с использованием специального платежного средства, привязанного к счету со специальным режимом использования.

Компенсации за перевозку ветеранов войны, военнослужащих и других категорий, определенных законом, предлагается осуществлять за счет государственного бюджета. Порядок и размер компенсации будет утверждать Кабинет Министров.

Ожидаемые результаты реформы

Введение новой системы позволит:

  • создать единую прозрачную систему учета льготников;
  • внедрить электронные инструменты контроля перевозок и объемов предоставленных услуг;
  • гарантировать защиту прав льготных категорий;
  • обеспечить адресность финансовой помощи;
  • точно верифицировать статусы и поездки;
  • уменьшить конфликты между пассажирами и перевозчиками;
  • оптимизировать расходы местных бюджетов и устранить злоупотребления.

Когда заработает новая система

Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу с 1 января 2028 года. Такой срок обеспечит достаточный переходный период для технической, организационной и нормативной подготовки.

Также мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 14176 от 31.10.2025 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии безбарьерному передвижению лиц с временным нарушением здоровья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины МВД законопроект Минсоцполитики Минфин льготы транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября проходят выборы нового главы КГС ВС — это уже четвертая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]