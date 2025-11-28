Систему льготного проезда хотят обновить – Комитет получил замечания от Ассоциации городов и МВД
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции. Одним из ключевых вопросов стал рассмотрение положений законопроекта №5651-2 о внесении изменений в систему предоставления льгот на проезд и других связанных льгот.
Позиции ведомств и дальнейшие шаги
Документ получил поддержку представителей Министерства финансов, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, а также Министерства развития общин и территорий. В то же время представители Министерства внутренних дел и Ассоциации городов Украины высказали ряд предложений и замечаний.
По результатам обсуждения Комитет решил продолжить работу над совершенствованием законопроекта — соответствующая рабочая группа продолжит подготовку документа ко второму чтению.
Что предлагает законопроект
Подготовленный проект предусматривает масштабное реформирование системы льготного проезда и решает ключевые проблемы, которые годами накапливались в этой сфере:
- отсутствие точного учета льготников и реальных объемов перевозок;
- непрозрачное использование бюджетных средств;
- злоупотребления со стороны отдельных перевозчиков;
- отсутствие механизма адресной денежной помощи на местах;
- конфликты между перевозчиками и льготными категориями пассажиров.
Как будет работать обновленная система
Льготный проезд будет осуществляться при наличии бумажного или электронного билета, сгенерированного территориальной автоматизированной системой учета оплаты проезда или приобретенного с использованием специального платежного средства, привязанного к счету со специальным режимом использования.
Компенсации за перевозку ветеранов войны, военнослужащих и других категорий, определенных законом, предлагается осуществлять за счет государственного бюджета. Порядок и размер компенсации будет утверждать Кабинет Министров.
Ожидаемые результаты реформы
Введение новой системы позволит:
- создать единую прозрачную систему учета льготников;
- внедрить электронные инструменты контроля перевозок и объемов предоставленных услуг;
- гарантировать защиту прав льготных категорий;
- обеспечить адресность финансовой помощи;
- точно верифицировать статусы и поездки;
- уменьшить конфликты между пассажирами и перевозчиками;
- оптимизировать расходы местных бюджетов и устранить злоупотребления.
Когда заработает новая система
Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу с 1 января 2028 года. Такой срок обеспечит достаточный переходный период для технической, организационной и нормативной подготовки.
Также мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 14176 от 31.10.2025 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии безбарьерному передвижению лиц с временным нарушением здоровья.
