Систему льготного проезда хотят обновить – Комитет получил замечания от Ассоциации городов и МВД

Комитет Рады продолжит доработку законопроекта о реформе льготного проезда: поддержка от Минфина, Минразвития и Минсоцполитики, замечания — от МВД и Ассоциации городов.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции. Одним из ключевых вопросов стал рассмотрение положений законопроекта №5651-2 о внесении изменений в систему предоставления льгот на проезд и других связанных льгот.

Позиции ведомств и дальнейшие шаги

Документ получил поддержку представителей Министерства финансов, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, а также Министерства развития общин и территорий. В то же время представители Министерства внутренних дел и Ассоциации городов Украины высказали ряд предложений и замечаний.

По результатам обсуждения Комитет решил продолжить работу над совершенствованием законопроекта — соответствующая рабочая группа продолжит подготовку документа ко второму чтению.

Что предлагает законопроект

Подготовленный проект предусматривает масштабное реформирование системы льготного проезда и решает ключевые проблемы, которые годами накапливались в этой сфере:

отсутствие точного учета льготников и реальных объемов перевозок;

непрозрачное использование бюджетных средств;

злоупотребления со стороны отдельных перевозчиков;

отсутствие механизма адресной денежной помощи на местах;

конфликты между перевозчиками и льготными категориями пассажиров.

Как будет работать обновленная система

Льготный проезд будет осуществляться при наличии бумажного или электронного билета, сгенерированного территориальной автоматизированной системой учета оплаты проезда или приобретенного с использованием специального платежного средства, привязанного к счету со специальным режимом использования.

Компенсации за перевозку ветеранов войны, военнослужащих и других категорий, определенных законом, предлагается осуществлять за счет государственного бюджета. Порядок и размер компенсации будет утверждать Кабинет Министров.

Ожидаемые результаты реформы

Введение новой системы позволит:

создать единую прозрачную систему учета льготников;

внедрить электронные инструменты контроля перевозок и объемов предоставленных услуг;

гарантировать защиту прав льготных категорий;

обеспечить адресность финансовой помощи;

точно верифицировать статусы и поездки;

уменьшить конфликты между пассажирами и перевозчиками;

оптимизировать расходы местных бюджетов и устранить злоупотребления.

Когда заработает новая система

Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу с 1 января 2028 года. Такой срок обеспечит достаточный переходный период для технической, организационной и нормативной подготовки.

Также мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 14176 от 31.10.2025 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии безбарьерному передвижению лиц с временным нарушением здоровья.

