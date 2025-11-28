Пішов із життя депутат Верховної Ради VII скликання Леонтій Мартинюк

Пішов із життя Леонтій Мартинюк — народний депутат Верховної Ради VII скликання.

У Верховній Раді повідомили про смерть Леонтія Святославовича Мартинюка — народного депутата України VII скликання.

Леонтій Мартинюк народився 22 липня 1971 року у Львові. З юних років він активно долучався до громадського та політичного життя, працював у сфері реклами та комунікацій, був одним зі співтворців політичного руху, що вплинув на формування національно-патріотичного середовища початку 2010-х років.

У складі Верховної Ради VII скликання Мартинюк обіймав посаду заступника голови Комітету з питань культури і духовності.

Редакція Судово-юридичної газети висловлює щирі співчуття родині та близьким Леонтія Мартинюка.

