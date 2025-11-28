  1. В Украине

Ушел из жизни депутат Верховной Рады VII созыва Леонтий Мартынюк

11:26, 28 ноября 2025
Ушел из жизни Леонтий Мартынюк — народный депутат Верховной Рады VII созыва.
Ушел из жизни депутат Верховной Рады VII созыва Леонтий Мартынюк
В Верховной Раде сообщили о смерти Леонтия Святославовича Мартынюка — народного депутата Украины VII созыва.

Леонтий Мартынюк родился 22 июля 1971 года во Львове. С юных лет он активно участвовал в общественной и политической жизни, работал в сфере рекламы и коммуникаций, был одним из создателей политического движения, которое повлияло на формирование национально-патриотической среды начала 2010-х годов.

В составе Верховной Рады VII созыва Мартынюк занимал должность заместителя председателя Комитета по вопросам культуры и духовности.

Редакция Судебно-юридической газеты выражает искренние соболезнования семье и близким Леонтия Мартынюка.

