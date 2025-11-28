Ушел из жизни депутат Верховной Рады VII созыва Леонтий Мартынюк

Ушел из жизни Леонтий Мартынюк — народный депутат Верховной Рады VII созыва.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде сообщили о смерти Леонтия Святославовича Мартынюка — народного депутата Украины VII созыва.

Леонтий Мартынюк родился 22 июля 1971 года во Львове. С юных лет он активно участвовал в общественной и политической жизни, работал в сфере рекламы и коммуникаций, был одним из создателей политического движения, которое повлияло на формирование национально-патриотической среды начала 2010-х годов.

В составе Верховной Рады VII созыва Мартынюк занимал должность заместителя председателя Комитета по вопросам культуры и духовности.

Редакция Судебно-юридической газеты выражает искренние соболезнования семье и близким Леонтия Мартынюка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.