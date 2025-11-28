Кабмін затвердив правила відбору керівників з кіберзахисту на державній службі

  1. В Україні

12:19, 28 листопада 2025
Уряд визначив вимоги до освіти, досвіду та перевірок кандидатів, а також запровадив чітку процедуру їх призначення в органах влади.
Кабінет міністрів постановою №1516 затвердив порядок призначення керівника з кіберзахисту в органах державної влади.

Документ визначає процедуру призначення керівника з кіберзахисту, який відповідатиме за координацію та контроль у сфері кіберзахисту та захисту інформації.

Так, керівник з кіберзахисту не може одночасно виконувати обов’язки, пов’язані з цифровим розвитком та трансформацією в органі влади, і підпорядковуватиметься підрозділу з кіберзахисту відповідного органу.

Кандидат на посаду повинен мати вищу освіту за спеціальностями в галузях інформаційних технологій, кібербезпеки, управління інформаційною безпекою, інженерії, комп’ютерних технологій або публічного управління, а також мати досвід роботи у сфері кібербезпеки, інформаційної безпеки або ІТ не менше трьох років.

Призначення керівника здійснюється за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку після проведення відповідної перевірки СБУ, а також з урахуванням вимог до державної служби та типових посад.

Постанова встановлює чітку процедуру перевірки кандидатів, зокрема надання інформації про освіту, стаж, кваліфікацію та проходження медичного огляду, а також визначає строки опрацювання документів і погодження кандидатур.

уряд Кабінет Міністрів України кіберзахист

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

