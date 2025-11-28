  1. В Украине

Кабмин утвердил правила отбора руководителей по киберзащите на государственной службе

12:19, 28 ноября 2025
Правительство определило требования к образованию, опыту и проверкам кандидатов, а также ввело чёткую процедуру их назначения в органах власти.
Кабинет министров постановлением №1516 утвердил порядок назначения руководителя по киберзащите в органах государственной власти.

Документ определяет процедуру назначения руководителя по киберзащите, который будет отвечать за координацию и контроль в сфере киберзащиты и защиты информации.

Так, руководитель по киберзащите не может одновременно выполнять обязанности, связанные с цифровым развитием и трансформацией в органе власти, и будет подчиняться подразделению по киберзащите соответствующего органа.

Кандидат на должность должен иметь высшее образование по специальностям в областях информационных технологий, кибербезопасности, управления информационной безопасностью, инженерии, компьютерных технологий или публичного управления, а также иметь опыт работы в сфере кибербезопасности, информационной безопасности или ИТ не менее трех лет.

Назначение руководителя осуществляется по согласованию с Администрацией Госспецсвязи после проведения соответствующей проверки СБУ, а также с учетом требований к государственной службе и типовым должностям.

Постановление устанавливает четкую процедуру проверки кандидатов, в частности предоставление информации об образовании, стаже, квалификации и прохождении медицинского осмотра, а также определяет сроки обработки документов и согласования кандидатур.

правительство Кабинет Министров Украины киберзащита

