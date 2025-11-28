  1. Судова практика
Окреме проживання не припиняє шлюб — Верховний Суд підтвердив статус дружини загиблого військового

11:43, 28 листопада 2025
Тимчасове окреме проживання чоловіка та жінки не є підставою для визнання факту фактичного припинення шлюбних відносин.
Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які відмовили батькові загиблого військовослужбовця у встановленні факту фактичного припинення шлюбних відносин між його сином та невісткою.

Обставини справи №550/394/24:

Звертаючись до суду із вказаним позовом, позивач просив встановити факт фактичного припинення шлюбних відносин між його сином та відповідачкою.

Батько загиблого стверджував, що з серпня 2021 року його син та дружина фактично не проживали разом, не мали спільного побуту й припинили шлюбні стосунки. Тому, на його думку, дружина не могла вважатися членом сім’ї загиблого на день його смерті та неправомірно користується статусом вдови військовослужбовця.

Аргументи Верховного Суду

КЦС ВС не погодився з доводами позивача з огляду на таке.

Згідно з ч.1 ст.120 СК України встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та обов`язків подружжя, які встановлені цим Кодексом, і які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму. Таким чином, встановлення режиму окремого проживання не припиняє права спільної сумісної власності подружжя на майно, яке набуте до цього.

Припинення шлюбу це юридичний факт, з настанням якого припиняються правовідносини, що виникають між подружжям з юридичного факту державної реєстрації шлюбу. Воно обов'язково має бути оформлене за правилами, встановленими сімейним законодавством, тобто за допомогою провадження реєстрації в органах РАЦСу. До того часу, поки вона не здійснена, особи, що одружилися, визнаються чоловіком і дружиною, незалежно від часу фактичного припинення подружніх стосунків між ними. Добровільність як один із принципів союзу чоловіка і дружини означає також вільне волевиявлення осіб на припинення шлюбу.

Однак, на відміну від вступу в шлюб, де потрібна обов'язкова згода обох з подружжя, розірвання шлюбу допускає варіант одностороннього виходу зі шлюбного союзу. Слід врахувати, що припинення шлюбу - припинення відносин подружжя, що виникли із зареєстрованого шлюбу.

Таким чином, сам по собі факт тимчасового окремого проживання чоловіка та жінки, які перебували в зареєстрованому шлюбі, їхні розлади в сім'ї, сварки в родині, не припиняє їхніх взаємних прав та обов`язків як подружжя, передбачених законодавством.

Висновок ВС

КЦС ВС підтвердив: на день смерті військовослужбовця подружжя юридично перебувало у шлюбі, а окреме проживання чи сімейні конфлікти не припиняють шлюбних правовідносин.

Рішення

Касаційну скаргу представника позивача залишено без задоволення.

Рішення Чутівського районного суду та постанова Полтавського апеляційного суду — без змін.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Верховний Суд військові шлюб військовослужбовці КЦС ВС

