Раздельное проживание не прекращает брак — Верховный Суд подтвердил статус жены погибшего военнослужащего
Верховный Суд оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали отцу погибшего военнослужащего в установлении факта фактического прекращения брачных отношений между его сыном и невесткой.
Обстоятельства дела №550/394/24:
Обращаясь в суд с указанным иском, истец просил установить факт фактического прекращения брачных отношений между его сыном и ответчицей.
Отец погибшего утверждал, что с августа 2021 года его сын и жена фактически не проживали вместе, не имели общего быта и прекратили брачные отношения. Поэтому, по его мнению, жена не могла считаться членом семьи погибшего на день его смерти и неправомерно пользуется статусом вдовы военнослужащего.
Аргументы Верховного Суда
КГС ВС не согласился с доводами истца, исходя из следующего.
Согласно ч.1 ст.120 СК Украины установление режима раздельного проживания не прекращает прав и обязанностей супругов, которые установлены этим Кодексом и которые жена и муж имели до установления этого режима. Таким образом, установление режима раздельного проживания не прекращает право общей совместной собственности супругов на имущество, приобретенное до этого.
Прекращение брака — это юридический факт, с наступлением которого прекращаются правоотношения, возникающие между супругами из юридического факта государственной регистрации брака. Оно обязательно должно быть оформлено по правилам, установленным семейным законодательством, то есть посредством процедуры регистрации в органах ЗАГС. До тех пор, пока это не осуществлено, лица, вступившие в брак, признаются мужем и женой, независимо от времени фактического прекращения брачных отношений между ними. Добровольность как один из принципов союза мужчины и женщины означает также свободное волеизъявление лиц на прекращение брака.
Однако, в отличие от вступления в брак, где требуется обязательное согласие обоих супругов, расторжение брака допускает вариант одностороннего выхода из брачного союза. Следует учитывать, что прекращение брака — прекращение отношений супругов, возникших из зарегистрированного брака.
Таким образом, сам по себе факт временного раздельного проживания мужчины и женщины, состоявших в зарегистрированном браке, их разлады в семье, ссоры в семье не прекращают их взаимные права и обязанности как супругов, предусмотренные законодательством.
Вывод ВС
КГС ВС подтвердил: на день смерти военнослужащего супруги юридически состояли в браке, а раздельное проживание или семейные конфликты не прекращают брачные правоотношения.
Решение
Кассационная жалоба представителя истца оставлена без удовлетворения.
Решение Чутовского районного суда и постановление Полтавского апелляционного суда — без изменений.
Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
