Коли та як анулюють реєстрацію платника ПДВ – основні підстави та порядок

У ДПС розповіли, як подати заяву на анулювання ПДВ та що буде після скасування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Реєстрацію платника ПДВ анульовують, якщо підприємство чи ФОП більше не відповідають вимогам, припиняють діяльність або переходять на спрощену систему без сплати ПДВ. Порядок визначений ст. 184 Податкового кодексу та Положенням № 1130 Мінфіну. Про це розповіли в ДПС.

Підстави для анулювання

Реєстрацію анульовують, якщо:

обсяг оподатковуваних операцій за 12 місяців менший за 1 млн грн і подано заяву;

затверджено ліквідаційний чи розподільчий баланс;

платник переходить на єдиний податок без ПДВ;

протягом 12 місяців не подаються декларації або подаються «нульові»;

є рішення суду про ліквідацію чи визнання установчих документів недійсними;

фізособа-підприємець померла, визнана недієздатною чи безвісно відсутньою;

припинився договір, на підставі якого особу зареєстровано платником ПДВ.

При припиненні діяльності або переході на єдиний податок без ПДВ анулювання відбувається автоматично.

Як подати заяву

Для анулювання подається заява за формою № 3-ПДВ до податкової за місцем обліку — паперово або електронно.

Розгляд заяви

Протягом 10 календарних днів податкова:

анулює реєстрацію за наявності підстав;

просить виправити помилки в заяві;

відмовляє, якщо підстав немає або платник зобов’язаний залишатися в реєстрі.

Якщо заява не подавалася

За наявності підстав податкова сама складає документ за формою № 6-РПДВ, надсилає платнику та анулює реєстрацію. Інформація з’являється в електронному кабінеті.

Дата анулювання

Реєстрація припиняється з дати:

подання заяви або рішення податкової;

судового рішення;

припинення договору чи ліквідації;

держреєстрації припинення юрособи чи ФОП;

переходу на єдиний податок без ПДВ.

Наслідки анулювання

Після анулювання особа втрачає право на податковий кредит з ПДВ та не може складати податкові накладні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.