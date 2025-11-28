Когда и как аннулируют регистрацию плательщика НДС – основные основания и порядок

В ГНС рассказали, как подать заявление на аннулирование НДС и что будет после отмены.

Регистрацию плательщика НДС аннулируют, если предприятие или ФЛП больше не соответствуют требованиям, прекращают деятельность или переходят на упрощенную систему без уплаты НДС. Порядок определен ст. 184 Налогового кодекса и Положением № 1130 Минфина. Об этом рассказали в ГНС.

Основания для аннулирования

Регистрацию аннулируют, если:

объем налогооблагаемых операций за 12 месяцев меньше 1 млн грн и подано заявление;

утвержден ликвидационный или распределительный баланс;

плательщик переходит на единый налог без НДС;

в течение 12 месяцев не подаются декларации или подаются «нулевые»;

есть решение суда о ликвидации или признании учредительных документов недействительными;

физическое лицо-предприниматель умерло, признано недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращен договор, на основании которого лицо зарегистрировано плательщиком НДС.

При прекращении деятельности или переходе на единый налог без НДС аннулирование происходит автоматически.

Как подать заявление

Для аннулирования подается заявление по форме № 3-НДС в налоговую по месту учета — в бумажном или электронном виде.

Рассмотрение заявления

В течение 10 календарных дней налоговая:

аннулирует регистрацию при наличии оснований;

просит исправить ошибки в заявлении;

отказывает, если оснований нет или плательщик обязан оставаться в реестре.

Если заявление не подавалось

При наличии оснований налоговая сама составляет документ по форме № 6-РПДВ, направляет плательщику и аннулирует регистрацию. Информация появляется в электронном кабинете.

Дата аннулирования

Регистрация прекращается с даты:

подачи заявления или решения налоговой;

судебного решения;

прекращения договора или ликвидации;

госрегистрации прекращения юрлица или ФЛП;

перехода на единый налог без НДС.

Последствия аннулирования

После аннулирования лицо теряет право на налоговый кредит по НДС и не может составлять налоговые накладные.

