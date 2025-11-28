У Раді просувають закони про статус іноземців-захисників України та спадкування допомоги сім’ями загиблих

Комітет Ради схвалив два законопроєкти щодо військових і їхніх сімей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин на засіданні розглянув два важливі законопроєкти й ухвалив рішення щодо подальшого їх просування.

Підтримали законопроєкт щодо іноземців, які захищають Україну

Комітет рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного 14-ї сесії законопроєкт №14160, поданий Кабінетом Міністрів. Документ уточнює правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Комітет пропонує ухвалити законопроєкт за основу після розгляду у першому читанні.

Пропонують підтримати закон щодо спадкування одноразової грошової допомоги

Комітет звернувся до профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати парламенту підтримати законопроєкт №13549, поданий нардепом Олександром Юрченком. Документ передбачає внесення змін до статті 16-3 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо встановлення права спадкування одноразової грошової допомоги для сімей загиблих військових.

Пропонується також цей законопроєкт у першому читанні прийняти за основу.

Як раніше розповідала Судово-юридична газета, Верховна Рада України активно вдосконалює нормативно-правову базу щодо проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства, які беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави. Ключовими елементами цієї системи є контрактна форма служби, спеціалізовані рекрутингові механізми, соціальні гарантії та спрощена інтеграція добровольців у правове поле України. Станом на листопад 2025 року законодавчі ініціативи охоплюють як діючі норми, так і проекти законів, спрямовані на урівняння прав іноземних військовослужбовців з громадянами України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.