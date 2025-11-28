  1. Законодательство
У Раде продвигают законы о статусе иностранцев-защитников Украины и наследовании помощи семьями погибших

12:01, 28 ноября 2025
Комитет Совета одобрил два законопроекта по военным и их семьям.
Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений на заседании рассмотрел два важных законопроекта и принял решения относительно дальнейшего их продвижения.

Поддержали законопроект об иностранцах, которые защищают Украину

Комитет рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня 14-й сессии законопроект №14160, поданный Кабинетом Министров. Документ уточняет правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Комитет предлагает принять законопроект за основу после рассмотрения в первом чтении.

Предлагают поддержать закон о наследовании единовременной денежной помощи

Комитет обратился к профильному Комитету по нацбезопасности, обороне и разведке с предложением рекомендовать парламенту поддержать законопроект №13549, поданный народным депутатом Александром Юрченко. Документ предусматривает внесение изменений в статью 16-3 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно установления права наследования единовременной денежной помощи для семей погибших военнослужащих.

Предлагается также этот законопроект в первом чтении принять за основу.

Как ранее сообщала Судебно-юридическая газета, Верховная Рада активно совершенствует нормативно-правовую базу касательно прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства, которые участвуют в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности государства. Ключевыми элементами этой системы являются контрактная форма службы, специализированные рекрутинговые механизмы, социальные гарантии и упрощенная интеграция добровольцев в правовое поле Украины. По состоянию на ноябрь 2025 года законодательные инициативы охватывают как действующие нормы, так и проекты законов, направленные на уравнивание прав иностранных военнослужащих с гражданами Украины.

