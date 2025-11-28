АРМА оголосило конкурс на управителя для «Моршинської» та «Миргородської», які належали Фрідману

Уряд виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника відомих брендів мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська».

Агентство з розшуку та менеджменту активів офіційно розпочало конкурс на визначення управителя для активів групи IDS Ukraine — одного з найбільших виробників мінеральної води в Україні, до портфеля якого входять бренди «Моршинська» та «Миргородська». Відповідний конкурс оприлюднений на Prozorro.

Активи російського олігарха під управління держави

IDS Ukraine належить підсанкційному російському бізнесмену Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Швейцарії, Норвегії та України. У 2022 році активи були арештовані за поданням Бюро економічної безпеки та передані в управління АРМА за рішенням суду.

В управління передаються корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції на українському та міжнародних ринках. Активи мають налагоджені виробничі процеси, впізнаваність і стабільний попит, що робить їх одними з найбільш перспективних у портфелі агентства.

Держава очікує значних надходжень

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя. За відкритими даними компанії, нерозподілений прибуток групи становить понад 1 млрд грн. Очікувані мінімальні надходження до бюджету – понад 24 млн грн на місяць.

Вимоги до учасників

Учасники конкурсу повинні підтвердити досвід роботи у виробництві напоїв та харчових продуктів, оптовій торгівлі водою й управлінні активами.

Окрім цього, кандидати мають продемонструвати фінансову спроможність, прозору структуру власності та бездоганну ділову репутацію.

Коли відбудеться аукціон

Аукціон на Prozorro відбудеться у грудні 2025 року.

Подати тендерні пропозиції можна до 12 грудня, 18:00.

У IDS Ukraine підтвердити свою відданість національним інтересам і готовність співпрацювати з державними органами в межах чинного законодавства щодо управління активами та підкреслили, що процес передання в управління та вибору управителя має відбуватися виключно у правовому полі, із додержанням вимог максимальної прозорості та захисту довгострокових економічних інтересів держави.

