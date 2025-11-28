  1. В Украине

АРМА объявило конкурс на управителя для «Моршинской» и «Миргородской», которые принадлежали Фридману

10:49, 28 ноября 2025
Правительство выставляет на публичные торги активы IDS Ukraine, производителя известных брендов минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская».
Агентство по розыску и менеджменту активов официально объявило конкурс на определение управителя для активов группы IDS Ukraine — одного из крупнейших производителей минеральной воды в Украине, в портфель которого входят бренды «Моршинская» и «Миргородская». Соответствующий конкурс опубликован на Prozorro.

Активы российского олигарха под управлением государства

IDS Ukraine принадлежит подконтрольному санкциям российскому бизнесмену Михаилу Фридману, который находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Норвегии и Украины. В 2022 году активы были арестованы по представлению Бюро экономической безопасности и переданы в управление АРМА по решению суда.

В управление передаются корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее дистрибуции на украинском и международных рынках. Активы имеют налаженные производственные процессы, узнаваемость и стабильный спрос, что делает их одними из самых перспективных в портфеле агентства.

Государство ожидает значительные поступления

По условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в Государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управителя. По открытым данным компании, нераспределенная прибыль группы составляет более 1 млрд грн. Ожидаемые минимальные поступления в бюджет — свыше 24 млн грн в месяц.

Требования к участникам

Участники конкурса должны подтвердить опыт работы в производстве напитков и пищевых продуктов, оптовой торговле водой и управлении активами.

Кроме того, кандидаты должны продемонстрировать финансовую состоятельность, прозрачную структуру собственности и безупречную деловую репутацию.

Когда состоится аукцион

Аукцион на Prozorro состоится в декабре 2025 года.

Подать тендерные предложения можно до 12 декабря, 18:00.

бизнес правительство АРМА аукцион вода

