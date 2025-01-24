Кримінальної відповідальності за дії судді Івченка наразі не існує – суддя Конституційного Суду України у відставці Іван Домбровський

Як зауважив суддя КСУ у відставці, екс-голова КСУ Іван Домбровський, на той час за постановлення суддею незаконного рішення передбачалась кримінальна відповідальність за статтею 375 КК, яка у 2020 році КСУ була визнана неконституційною, тобто, такого складу злочину на сьогодні не існує.

Досудове слідство помилково кваліфікує дії судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка. Про це зазначив, коментуючи матеріал стосовно результатів розгляду питання стосовно судді Івченка у ВРП, суддя Конституційного Суду України у 2006-2010 роках, голова КСУ в 2006-2007 роках, суддя Верховного Суду України у 1997-2003 роках Іван Домбровський, який нині є головою Асоціації суддів Конституційного Суду України.

Так, Іван Домбровський зазначив, що «впевнений в помилковості дій досудового слідства під час кваліфікації дій судді, вчинених у 2012 році при ухваленні рішення, як державної зради».

«На той час за постановлення неправосудного рішення передбачалася кримінальна відповідальність за ст. 375 КК України, яка у 2020 Конституційним Судом України була визнана неконституційною, тобто, такого складу злочину не існує.

Отже, кримінальної відповідальності за такі дії на сьогодні не існує… З відповідними процесуальними наслідками.

За одні і ті ж дії не може бути подвійної (вибіркової) кримінально-правової відповідальності» - підкреслив він.

Іван Домбровський аналізував ситуацію безвідносно до результатів перегляду рішення судді Івченка у судах апеляційної та касаційної інстанцій. Він також зауважив, що оцінку рішенню судді дає суд, як єдиний орган, який вправі це зробити.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», рішення судді Івченка були залишені без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013, а ухвалою Вищого господарського суду України відмовлено у допуску справи до провадження Верховного Суду України.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 23 січня відмовила прокуратурі у наданні згоди на утримання під вартою судді Анатолія Івченка.

22 січня Рада суддів України вирішила визнати дії, пов’язані з обшуками в приміщеннях Господарського суду Києва та за місцем проживання судді Анатолія Івченка без ухвали слідчого судді такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності. Також РСУ звернулася до Генерального прокурора із закликом ініціювати перевірку фактів можливих порушень норм КПК під час досудового розслідування та забезпечити інформування РСУ про результати проведеної перевірки у двомісячний строк.

Детальніше про обставини цієї справи можна дізнатися за посиланнями:

Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка

Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді? — коментар судді Анатолія Івченка

Збори Господарського суду Києва направили своє рішення щодо допущених порушень при врученні підозри судді Анатолію Івченку ВРП, РСУ та Пленуму ВС

Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

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