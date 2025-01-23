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Высший совет правосудия отказал прокуратуре в предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Анатолия Ивченко

14:30, 23 января 2025
Члены Высшего совета правосудия заслушали позицию прокуроров и позицию судьи Анатолия Ивченко и решили отказать в предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.
Высший совет правосудия отказал прокуратуре в предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Анатолия Ивченко
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23 января Высший совет правосудия рассмотрел представление заместителя Генерального прокурора Антона Войтенка о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Хозяйственного суда города Киева Анатолия Ивченко.

Члены ВСП заслушали позицию прокуратуры и позицию самого судьи, а также его адвокатов, задали соответствующие вопросы.

В результате против согласия на содержание судьи под стражей проголосовало большинство из присутствующих членов ВСП – 11. Трое – Роман Маселко, Олег Кандзюба и Виталий Салихов – поддержали это представление прокуратуры.

Напомним, 22 января Совет судей Украины решил признать действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи содержащими признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожающими судейской независимости. Также ССУ обратился к Генеральному прокурору с призывом инициировать проверку фактов возможных нарушений норм УПК в ходе досудебного расследования и обеспечить информирование ССУ о результатах проведенной проверки в двухмесячный срок.

Также напомним, что действия ГБР касались вынесения в сентябре 2012 года судьей решения по делу №5011-61/11340-2012. Это решение было оставлено в силе постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3.12.2012 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 21.01.2013, а постановлением ВХСУ от 20.05.2013 г. отказано в допуске дела к производству Верховного суда Украины.

Подробнее об обстоятельствах этого дела можно узнать по ссылкам:

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Автор: Наталя Мамченко

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судья прокуратура ВСП

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