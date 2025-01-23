Украина и Швеция договорились о сотрудничестве в области обороны

Ожидается утверждение Правительством Швеции нового пакета военной помощи Украине.

Фото: mod.gov.ua

Украина и Швеция достигли договоренности о заключении двустороннего соглашения, касающегося совместной работы компаний в области обороны. Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и шведский бригадный генерал Йохан Аксельссон обсудили предложения по приоритетным товарам для совместного производства. Об этом сообщили в Минобороны.

«Безусловно, ПВО и боеприпасы остаются приоритетами Украины. Отдельная необходимость - развитие дальнобойных возможностей», - подчеркнул Сергей Боев.

Иоганн Аксельссон добавил, что в ближайшее время ожидается положительное решение правительства Швеции о выделении нового пакета военной помощи Украине, который будет крупнейшим с начала полного вторжения России.

Кроме поставок вооружения, планируется инвестировать в оборонные мощности Украины для расширения дальнобойных способностей.

Стороны также согласовали реализацию контрактов на производство бронетехники, включая шведские БМП CV-90, и обсудили вопросы обеспечения стабильной связи на поле боя. Швеция обладает эффективными спутниковыми средствами связи.

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