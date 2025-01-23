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Студентов и преподавателей могут мобилизовать во время каникул — Кабмин внес изменения

14:10, 23 января 2025
Возможность мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул появилась из-за внесенных изменений в постановление Кабмина 560 о призыве.
Студентов и преподавателей могут мобилизовать во время каникул — Кабмин внес изменения
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Из-за изменений в постановление Кабмина №560 по отдельным вопросам ведения военного учета и призыва граждан во время мобилизации студенты и преподаватели, имеющие право на отсрочку, оказываются под риском быть мобилизованными во время каникул. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», член парламентского Комитета по вопросам образования Роман Грищук.

«Об отсрочке студентов и преподавателей.

16 января вступило в силу постановление КМУ о порядке отсрочки от призыва на военную службу.

И два абзаца вызывают беспокойство и у педагогов, и у меня лично. Они противоречат закону о мобилизации и мобилизационной подготовке и могут вызвать очень неоднозначную трактовку.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2 приложения 5 (студенты, аспиранты), предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 2 пункта 2 приложения 5 (научные, научно-педагогические, педагогические работники) предоставляется до конца учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки.

По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как видит кабинет министров?

По студентам те же риски.

Постановления срочно следует приводить в соответствие с законом. Преподаватели отсрочки на время трудового договора, студенты на весь период обучения.

Уже подготовил обращение к премьер-министру. Уверен, все поправят.

Поскольку ситуация, когда студентов и учителей можно мобилизовать во время каникул неприемлема» - отметил он.

Отметим, что речь идет об изменениях, внесенных постановлением Кабмина от 31 декабря 2024 №1558.

Автор: Наталя Мамченко

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Студентов и преподавателей могут мобилизовать во время каникул — Кабмин внес изменения

Возможность мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул появилась из-за внесенных изменений в постановление Кабмина 560 о призыве.

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