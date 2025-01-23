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Студентів та викладачів можуть мобілізувати під час канікул — Кабмін вніс зміни

14:10, 23 січня 2025
Можливість мобілізувати студентів та викладачів під час канікул з’явилася через внесені зміни до постанови Кабміну 560 стосовно призову.
Студентів та викладачів можуть мобілізувати під час канікул — Кабмін вніс зміни
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Через зміни до постанови Кабміну №560 щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації студенти та викладачі, які мають право на відстрочку, опиняються під ризиком бути мобілізованими під час канікул. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», член парламентського Комітету з питань освіти Роман Грищук.

«Про відстрочку студентів і викладачів.

16 січня набрала чинність постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу.

І два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і можуть викликати дуже неоднозначне трактування.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 додатку 5 (студенти, аспіранти) надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 додатку 5 (наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники) надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів?

По студентам ті ж ризики.

Постанови терміново треба приводити у відповідність до закону. Викладачі відстрочка на час трудового договору, студенти на весь період навчання.

Вже підготував звернення до Премʼєр-міністра. Впевнений, все виправлять.

Бо ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна» - зазначив він.

Зазначимо, що йдеться про зміни, внесені постановою Кабміну від 31 грудня 2024 року №1558.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України призов мобілізація студенти канікули

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