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Яка передбачена відповідальність за проведення розрахунків через РРО на неповну суму вартості проданих товарів

19:22, 23 січня 2025
Суб’єкти господарювання підлягають фінансовим санкціям в у випадках, якщо під час перевірки буде виявлено: проведення розрахунків на неповну суму, непроведення розрахунків через РРО або ПРРО, а також невидачу розрахункових документів, що підтверджують операції.
Яка передбачена відповідальність за проведення розрахунків через РРО на неповну суму вартості проданих товарів
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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, яка  передбачена відповідальність до суб'єкта господарювання за проведення розрахунків через РРО на неповну суму вартості проданих товарів.

Зазначається, що відповідно до п. 1 ст. 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265) до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції, за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), програмних РРО (далі – ПРРО) або розрахункових книжок (далі – РК) на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг) або неповну суму розрахунку при організації та проведенні азартних ігор; непроведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи; невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання, в таких розмірах:

  • 100% суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, – за порушення, вчинене вперше;
  • 150% суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, – за кожне наступне порушення.

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податкова РРО

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