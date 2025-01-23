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Оклад 11 тис грн — Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантної посади

18:37, 23 січня 2025
Суд шукає головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.
Оклад 11 тис грн — Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантної посади
Фото: nwag.court.gov.ua
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Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив, що оголошує добір на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (державний службовець категорії В).

Основні обов’язки:

Організація проведення закупівель із використанням електронної системи закупівель.

Перевірка правильності оформлення первинних документів.

Підготовка актів на списання використаних або непридатних для подальшого використання матеріальних цінностей та внесення цих даних в меморіальний ордери №4, 6, 9, 10, 13, 17.

Ведення обліку та реєстрації авансових звітів на відрядження в журналі реєстрації відряджень та в меморіальному ордері №8, ознайомлення працівників з кошторисом витрат на відрядження.

Ведення обліку, здійснення систематизації і зберігання договорів та актів прийому передачі на відповідальне зберігання, про матеріальну відповідальність з внесенням відповідних даних в програму ІС-Про та меморіальний ордер №16.

Здійснення підготовки документів для своєчасної та достовірної підготовки бюджетної та фінансової звітності (квартальної та річної) та бюджетного запиту.

Надання бухгалтерської інформації, необхідної для підготовки проектів договорів.

Ведення обліку, здійснення систематизації і зберігання договорів, рахунків, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших первинних документів з подальшим внесенням відповідних даних на сайті Є-Дата.

Проведення перевірки правильності оформлення первинних документів на отримання товарів, робіт та послуг та здійснює своєчасну реєстрацію даних документів в органах казначейства.

Суд пропонує:

- офіційне працевлаштування;

- щорічну відпустку на 30 календарних днів з матеріальною допомогою на оздоровлення;

- комфортні умови праці;

- 5-денний робочий графік.

 Умови оплати праці:

- посадовий оклад – 11855 грн

- надбавка до посадового окладу за вислугу років на державній службі;

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця;

- премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Строкова до призначення на вказану посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану, на період перебування у відпустці для догляду за дитиною  основного працівника.

 Вимоги до осіб, які претендують на посаду:

- громадянство України;

- Вища освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями «Облік і оподаткування»/ «Фінанси, банківська справа та страхування»/ «Менеджмент»/ «Маркетинг»/ «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

- без досвіду роботи.

 Додатково повідомляємо, що в період дії воєнного стану призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законодавством про державну службу та без документа про підтвердження рівня володіння державною мовою.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, оголошується конкурс. Граничний строк перебування особи на такій посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

"Резюме просимо надсилати  на електронну адресу:

[email protected]

Контактна особа:

Злобіна Любов Володимирівна

Тел. (0362) 68-40-62", - додали у суді.

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