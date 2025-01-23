Конституційний суд Молдови відхилив майже 100 скарг на штрафи за продаж голосів на виборах 2024 року

Суд відхилив 94 скарги, визнавши їх необґрунтованими.

Фото: zbruc.eu

Конституційний суд Молдови розглянув 94 звернення громадян, які оскаржували штрафи за продаж своїх голосів під час президентських виборів і референдуму про євроінтеграцію 2024 року. Судді відхилили скарги, визнавши їх необґрунтованими та підтвердивши необхідність таких заходів для боротьби з політичною корупцією.

Скаржники, серед яких були десятки осіб, оскаржували накладені на них штрафи, вказуючи на недостатню прозорість під час ухвалення поправок до Кодексу про правопорушення. Адвокати стверджували, що штрафи є надмірно високими та порушують права громадян на свободу вибору і думки, оскільки перевищують середню зарплату втричі.

Конституційний суд об'єднав всі 94 звернення і в результаті визнали, що підкуп виборців суперечить принципам демократичних виборів. Судді зазначили, що введення покарань за підкуп виборців сприяє боротьбі з політичною корупцією та підтримує вільне голосування громадян.

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