Конституционный суд Молдовы отклонил почти 100 жалоб на штрафы за продажу голосов на выборах 2024 года

Суд отклонил 94 жалобы, признав их необоснованными.

Фото: zbruc.eu

Конституционный суд Молдовы рассмотрел 94 обращения граждан, которые оспаривали штрафы за продажу своих голосов во время президентских выборов и референдума о евроинтеграции 2024 года. Судьи отклонили жалобы, признав их необоснованными и подтвердив необходимость таких мер для борьбы с политической коррупцией.

Жалобщики, среди которых были десятки человек, оспаривали наложенные на них штрафы, указывая на недостаточную прозрачность при принятии поправок в Кодекс о правонарушениях. Адвокаты утверждали, что штрафы являются чрезмерно высокими и нарушают права граждан на свободу выбора и мнения, поскольку превышают среднюю зарплату в три раза.

Конституционный суд объединил все 94 обращения и в результате признали, что подкуп избирателей противоречит принципам демократических выборов. Судьи отметили, что введение наказаний за подкуп избирателей способствует борьбе с политической коррупцией и поддерживает свободное голосование граждан.

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