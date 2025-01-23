Україна та Швеція домовилися про співпрацю у галузі оборони

Очікується затвердження Урядом Швеції нового пакета військової допомоги Україні.

Фото: mod.gov.ua

Україна і Швеція досягли домовленості про укладення двосторонньої угоди, що стосується спільної роботи компаній у галузі оборони. Заступник міністра оборони України Сергій Боєв і шведський бригадний генерал Йоган Аксельссон обговорили пропозиції щодо пріоритетних товарів для спільного виробництва. Про це повідомили в Міноборони.

«Безумовно, ППО та боєприпаси залишаються пріоритетами України. Окрема необхідність – розвиток далекобійних можливостей», - наголосив Сергій Боєв.

Йоган Аксельссон додав, що найближчим часом очікується позитивне рішення уряду Швеції щодо виділення нового пакета військової допомоги Україні, який буде найбільшим від початку повного вторгнення Росії.

Крім поставок озброєння, планується інвестувати в оборонні потужності України для розширення далекобійних здібностей.

Сторони також погодили реалізацію контрактів на виробництво бронетехніки, включно зі шведськими БМП CV-90, і обговорили питання забезпечення стабільного зв'язку на полі бою. Швеція володіє ефективними супутниковими засобами зв'язку.

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