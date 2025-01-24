На Волині суд оштрафував підприємця за фіктивне навчання в університеті для відстрочки від призову

Чоловік вирішив вступити до вишу на денну форму навчання, аби отримати відстрочку від мобілізації.

На Волині суд оштрафував підприємця за фіктивне навчання в університеті. Вирок у справі № 159/8038/24 виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

Як вказується у матеріалах справи, у березні 2023 року чоловік вирішив вступити до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на денну форму навчання, аби отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік втратив бізнес у Києві й планував його відновити у Ковелі.

Обвинувачений звʼязався зі знайомою, батько якої мав звʼязки із керівництвом університету, і запропонував 1500 доларів хабара за успішне скаладання вступних екзаменів.

Після перемовин і передачі грошей чоловік став студентом. Тоді він написав заяву про проходження навчання в дистанційному форматі. Наприкінці першого семестру обвинувачений заплатив ще 400 доларів, щоб успішно закрити сесію.

За даними слідства, обвинувачений також допоміг трьом знайомим вступити в університет за тією ж схемою. Обвинувачений визнав свою провину і розкаявся.

Суд визнав підприємця винним у зловживанні впливом (ч.1 ст.369-2 КК України) і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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