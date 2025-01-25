За 2024 рік в Україні сталося понад 4,5 тисячі ДТП із загиблими або травмованими дітьми

Всього за рік було зареєстровано 25 781 ДТП із потерпілими.

Патрульна поліція опублікувала статистику ДТП, яка свідчить, що у 2024 році в Україні внаслідок ДТП загинуло 3 202 та було травмовано 32 023 особи. Всього за рік було зареєстровано 25 781 ДТП із потерпілими. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, основними причинами були:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками);

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть.

Види ДТП із потерпілими:

зіткнення (41,7%);

наїзд на пішохода (26,7%);

наїзд на перешкоду (12,2%).

1 000 ДТП — через перебування водіїв у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного). В таких ДТП 110 осіб загинуло та 1 302 — травмовано, вказав Білошицький.

Також зафіксовано 4 563 ДТП із загиблими та/або травмованими дітьми, в яких 180 дітей загинуло та 5 225 дітей травмовано.

За рік сталося 6 877 ДТП із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 983 особи та 6 357 — травмовано.

Водночас у поліції зазначили, що відновили роботу 300 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР і планується запустити ще. За допомогою системи автофіксації, упродовж 2024 року винесено 4 361 914 постанов, а у не автоматичному режимі поліцейські винесли 644 102 постанови.

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