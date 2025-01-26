Право на назначение пенсии за особые заслуги перед Украиной имеют ряд категорий граждан.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, кто имеет право на пенсию за особые заслуги перед Украиной и какие особенности ее назначения.

Эта пенсионная выплата устанавливается гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или трудового достижения в соответствии с Законом Украины от 01.06.2000 №1767-ІІІ «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Это надбавка к пенсии в размерах, определенных в статье 5 настоящего Закона, и устанавливается гражданам, имеющим право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца и за выслугу лет.

Право на назначение пенсии за особые заслуги перед Украиной имеют:

- Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины, лица, отмеченные почетным званием Украины «народный» после 24.08.1991;

- ветераны войны, которые после 24.08.1991 награждены орденом за личное мужество (личный вклад), выявлены в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

- выдающиеся спортсмены – победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;

- космонавты, совершившие полет в космос, члены летно-испытательных экипажей самолетов;

- лица, отмеченные почетным званием Украины «заслуженный», государственной премией Украины, награждены одним из орденов Украины;

- матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста; если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу;

- лица, которых в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке и в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» реабилитировано, из числа тех, которые по политическим или религиозным мотивам были подвергнуты репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа.

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