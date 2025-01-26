Практика судов
  1. Общество

Кто имеет право на пенсию за особые заслуги перед Украиной и какие особенности ее назначения

11:01, 26 января 2025
Право на назначение пенсии за особые заслуги перед Украиной имеют ряд категорий граждан.
Кто имеет право на пенсию за особые заслуги перед Украиной и какие особенности ее назначения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, кто имеет право на пенсию за особые заслуги перед Украиной и какие особенности ее назначения.

Эта пенсионная выплата устанавливается гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или трудового достижения в соответствии с Законом Украины от 01.06.2000 №1767-ІІІ «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Это надбавка к пенсии в размерах, определенных в статье 5 настоящего Закона, и устанавливается гражданам, имеющим право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца и за выслугу лет.

Право на назначение пенсии за особые заслуги перед Украиной имеют:

- Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины, лица, отмеченные почетным званием Украины «народный» после 24.08.1991;

- ветераны войны, которые после 24.08.1991 награждены орденом за личное мужество (личный вклад), выявлены в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

- выдающиеся спортсмены – победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;

- космонавты, совершившие полет в космос, члены летно-испытательных экипажей самолетов;

- лица, отмеченные почетным званием Украины «заслуженный», государственной премией Украины, награждены одним из орденов Украины;

- матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста; если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу;

- лица, которых в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке и в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» реабилитировано, из числа тех, которые по политическим или религиозным мотивам были подвергнуты репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вопрос об установлении судом факта постоянного ухода для получения права на отсрочку от призыва был передан на рассмотрение ОП КГС ВС из-за наличия противоречия позиций ВС

Отец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой указал, что он является пожилым лицом, лицом с инвалидностью II группы бессрочно, по своему состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе от сына.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку

Конституционный Суд с 27 января не сможет рассматривать конституционные представления.

Конкурс на вакантную должность члена ВККС полностью провалился – будет новый конкурс

Высший совет правосудия отказал обоим претендентам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

«Война нуждается в мобилизации, но о правах человека не стоит забывать» – комитеты с участием Генштаба обсудили действия ТЦК

Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради