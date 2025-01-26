В Черкассах вблизи парка произошла стрельба, есть пострадавшие

В субботу, 25 января, в Черкассах произошла стрельба рядом с парком на Проспекте Победы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
Отмечается, что правоохранители уже задержали правонарушителя.
«Предварительно есть травмированные люди», - заявили в ведомстве.
На месте происшествия работали полицейские и медики.
«Личность злоумышленника работниками полиции установлена и задержана. Решается вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации», – добавили в полиции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.