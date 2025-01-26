В Черкассах вблизи парка произошла стрельба, есть пострадавшие

Правоохранители уже задержали правонарушителя.

В субботу, 25 января, в Черкассах произошла стрельба рядом с парком на Проспекте Победы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Отмечается, что правоохранители уже задержали правонарушителя.

«Предварительно есть травмированные люди», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работали полицейские и медики.

«Личность злоумышленника работниками полиции установлена ​​и задержана. Решается вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации», – добавили в полиции.

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