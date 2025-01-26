Администрация Трампа поручила Пентагону снять ограничения на авиабомбы для Израиля

Ожидается, что 1800 авиабомб будут загружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.

США решили снять ограничения на поставку Израилю тяжелых авиационных бомб. Соответствующее решение приняла администрация президента США Дональда Трампа, пишет Axios.

Как рассказали агентству три израильских чиновника, администрация Трампа решила отменить запрет своего предшественника Джо Байдена на поставку Израиля 2000-фунтовых (примерно 900 кг) авиационных бомб.

Израильские чиновники добавляют, что правительство Израиля получило сообщение от Пентагона о снятии ограничения еще 24 января. Ожидается, что хранившиеся в США 1800 бомб MK-84 будут загружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.

В Axios также напомнили, что администрация Байдена, когда вводила ограничения, руководствовалась обеспокоенностью, что применение этих тяжелых авиабомб может повлечь за собой значительные жертвы среди гражданского населения Сектору Газы.

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