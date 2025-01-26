Суд вынес приговор мужчине, который переправлял уклонистов за границу

Злоумышленник заключал «липовые» договоры о трудоустройстве, после чего сведения о псевдоводителях вносились в систему «Шлях».

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что суд вынес приговор организатору схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины.

В рамках следствия установлено, что 27-летний житель Львовской области создал на территории Украины фиктивное предприятие для осуществления международных грузовых перевозок. Злоумышленник заключал «липовые» договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему «Шлях».

Клиентами «бизнесмена» были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под общую мобилизацию. Для организации незаконного трансфера мужчина привлек еще четырех подельников. Свои услуги дельцы оценивали в 5000 долларов США с одного «клиента».

Суд признал организатора виновным по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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