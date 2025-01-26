Суд виніс вирок чоловіку, який переправляв ухилянтів за кордон

Зловмисник укладав «липові» договори про працевлаштування, після чого відомості про псевдоводіїв вносилися до системи «Шлях».

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що суд виніс вирок організатору схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

В рамках слідства було встановлено, що 27-річний житель Львівської області створив на території України фіктивне підприємство для здійснення міжнародних вантажних перевезень. Зловмисник укладав «липові» договори про працевлаштування, надалі відомості про псевдоводіїв вносилися до системи «Шлях».

Клієнтами «бізнесмена» були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. Для організації незаконного трансферу чоловік залучив ще чотирьох спільників. Свої послуги ділки оцінювали у 5000 доларів США з одного «клієнта».

Суд визнав організатора винним за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді позбавлення волі терміном на 5 років.

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