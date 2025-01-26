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Дональд Трамп пообіцяв скасувати у США податки на чайові

09:48, 26 січня 2025
«Ваші чайові будуть на 100% вашими», — заявив Дональд Трамп.
Дональд Трамп пообіцяв скасувати у США податки на чайові
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Президент США Дональд Трамп підтвердив обіцянку скасувати податки на чайові. Про це він сказав 25 січня під час мітингу у штаті Невада, пише Bloomberg.

«Ми вам це забезпечимо. Отже, якщо ви працівник ресторану, офіціант, паркувальник, носій, бармен, один із моїх кедді або будь-який інший працівник, який має чайові - ваші чайові будуть на 100% вашими», - заявив Трамп.

У Bloomberg додають, що ця пропозиція є однією з багатьох податкових ініціатив, на яких новообраний президент США будував свою передвиборчу кампанію. Він також виступив з ідеями знизити корпоративну ставку, скасувати податки на виплати із соціального забезпечення, звільнити від податків оплату понаднормової роботи і збільшити граничну суму податкових відрахувань для штатів і місцевих органів влади.

Раніше Дональд Трамп заявив про створення нового агентства для збору доходів з іноземних джерел.

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США Дональд Трамп

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