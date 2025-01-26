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Дональд Трамп пообещал отменить в США налоги на чаевые

09:48, 26 января 2025
«Ваши чаевые будут на 100% вашими», - заявил Дональд Трамп.
Дональд Трамп пообещал отменить в США налоги на чаевые
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Президент США Дональд Трамп подтвердил обещание отменить налоги на чаевые. Об этом он сказал 25 января на митинге в штате Невада, пишет Bloomberg.

«Мы вам это обеспечим. Итак, если вы работник ресторана, официант, парковщик, носитель, бармен, один из моих кэдди или любой другой работник, имеющий чаевые – ваши чаевые будут на 100% вашими», – заявил Трамп.

В Bloomberg добавляют, что это предложение является одной из многих налоговых инициатив, по которым новоизбранный президент США строил свою предвыборную кампанию. Он также выступил с идеями снизить корпоративную ставку, упразднить налоги на выплаты по социальному обеспечению, освободить от налогов оплату сверхурочной работы и увеличить предельную сумму налоговых вычетов для штатов и местных органов власти.

Ранее Дональд Трамп заявил о создании нового агентства для сбора доходов из иностранных источников.

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США Дональд Трамп

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