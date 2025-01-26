В Киевской области подростки жестоко избили парня в подвале — инцидент расследует полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и всех участников.

В субботу, 25 января, в сети начали распространять видео, где группа подростков сначала затолкала парня в подвал одной из многоэтажек, а после этого подростки начали его избивать.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, по факту избиения юноши на Бучанщине проводится проверка.

«Работники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников», - заявили в полиции.

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