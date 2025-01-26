26 января – какой сегодня праздник и главные события

26 января отмечают День работника контрольно-ревизионной службы и Международный день таможенника.

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В воскресенье, 26 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 января отмечают День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Этот день был установлен для признания важности работы работников занимающихся финансовым контролем и ревизией в Украине. Контрольно-ревизионная служба (КРС) – это органы, занимающиеся проверкой правильности расходования государственных средств, оценкой эффективности государственных программ и политик, а также предотвращения и выявления финансовых нарушений. Ревизоры и другие работники службы играют важную роль в обеспечении надлежащего использования государственных ресурсов, проведении проверок финансовой деятельности предприятий, учреждений и организаций, в том числе в сфере государственных закупок. Они также помогают обеспечивать прозрачность в работе органов власти и снижать уровень коррупции.

26 января в Украине и мире празднуют Международный день таможенника. Он был установлен в честь создания Таможенной организации мира (WCO) в 1952 году. Целью этой цели является повышение осведомленности о роли таможенных органов в обеспечении безопасности, торговли и защиты экономики стран. Таможенники выполняют важную работу, контролируя перемещение товаров через границы, предотвращая контрабанду, борьбу с пиратством, терроризмом и другими незаконными действиями. Также таможенные органы играют ключевую роль в обеспечении справедливого таможенного обложения и развития международной торговли.

Также 26 января Всемирный день борьбы с проказой. Выпадает на последнее воскресенье января. Этот день был основан в 1954 году французским врачом и активистом Гием Мейнардом с целью привлечения внимания к проблеме проказы и борьбы с этой болезнью в мире. Проказа – это хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожу, нервную систему, верхние дыхательные пути и глаза. Хотя проказа является очень редкой болезнью сегодня, она все еще существует в некоторых странах, в основном в регионах с низким уровнем медицинского обслуживания. Важной проблемой является социальная стигматизация людей, страдающих этой болезнью, поскольку проказа часто ассоциируется с бедностью и маргинализацией.

А еще 26 января Международный день без интернета. Это неофициальный праздник, который предлагается отвлечься от постоянного использования интернета и напомнить о важности баланса между виртуальным и реальным миром. Однако, в отличие от других международных дней, этот праздник не имеет конкретной даты, которую официально отмечал бы мир. Идея такого дня возникла как реакция на современную зависимость от интернета, социальных сетей и технологий, которые все больше влияют на повседневную жизнь. Цель этого дня – обратить внимание на важность личного пространства, времени для отдыха и общения без цифровых устройств. Это также может стать возможностью для людей развивать навыки управления временем и способствовать уменьшению зависимости постоянного подключения к сети.

Также 26 января Всемирный день экологического образования Он является важной мерой для повышения осведомленности о необходимости охраны окружающей среды и важности экологического образования. установлен с целью мобилизации людей к активным действиям при сохранении планеты, а также для популяризации знаний о устойчивое развитие, энергоэффективность, сохранность водных ресурсов, защита биоразнообразия и другие аспекты экологической устойчивости.

А еще 26 января Международный день чистой энергии. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения осведомленности о важности перехода на экологически чистые источники энергии, уменьшение выбросов углерода и борьбу с изменениями климата. — и геотермальная энергия, позволяет уменьшить зависимость от ископаемого топлива, снизить выбросы парниковых газов и обеспечить устойчивое развитие для будущих поколений.

Какой сегодня церковный праздник

26 января в церковном календаре – день памяти святых преподобных Ксенофонта и Марии. Ксенофонт и Мария были богатыми и благочестивыми христианами из Константинополя. У них было двое сыновей, которых отправили на обучение в Бейрут. Во время путешествия корабль потерпел крушение, и сыновей считали погибшими. В действительности Аркадий и Иоанн спаслись и стали монахами. Через некоторое время Ксенофонт и Мария решили отправиться на паломничество в святые места. Во время этой поездки они случайно встретили своих сыновей в монастыре. После этой встречи они сами приняли монашеский постриг и посвятили свою жизнь служению Богу.

Календарь важных событий за 26 января

661 год — удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;

1244 год — в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;

1500 год – первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;

1788 год — первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии — Сидней;

1802 год – создают библиотеку Конгресса США;

1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1893 год – Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;

1905 год — в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз «Куллинан» весом 3106 каратов;

1923 год — в Харькове создают литературный союз «Гарт»;

1926 год – шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;

1930 год – Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);

1931 год — из тюрьмы освобождают Магатму Ганди;

1934 год — подписывают пакт Гитлера-Пилсудского между Германией и Польшей;

1939 год — войска генерала Франко берут Барселону;

1949 год — компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;

1950 год — вступает в силу Конституция Индии;

1956 год – в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;

1962 год — в США запускают космическую станцию «Рейнджер 3», которая должна была доставить на Луну научное оборудование, но запуск становится неудачным;

1965 год – хинди становится официальным языком Индии;

1972 год – югославка Вулович Весна остается живой после падения самолета с высоты 10 159 метров;

1983 год – выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;

1993 год – создают Конгресс украинских националистов;

1997 год — в Чечне проходят президентские выборы — набрав 65 % голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;

1999 год — Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;

2000 год – в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;

2001 год — в Черном море тонет украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого находились 54 человека (12 погибают, 8 пропали без вести);

2001 год — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;

2003 год — Вейхенмайер Эрик, американец, становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

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