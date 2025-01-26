В Беларуси начались президентские выборы

В президентской гонке принимают участие пять кандидатов.

Фото: belta.by

В воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят президентские выборы — избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени. В президентской гонке принимают участие 5 кандидатов. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также принимает участие в этих выборах.

Как сообщает ЦИК Беларуси, всего на территории страны действует 5325 участков для голосования, которые будут работать до 20:00.

Также избиратели могут проголосовать дома. Если человек по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет прийти в помещение для голосования, он имеет право письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его пребывания.

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