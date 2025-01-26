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У Білорусі розпочались президентські вибори

08:54, 26 січня 2025
У президентських перегонах беруть участь п’ять кандидатів.
У Білорусі розпочались президентські вибори
Фото: belta.by
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У неділю, 26 січня, у Білорусі проходять президентські вибори — виборчі дільниці відкрились о 8:00 за місцевим часом. У президентських перегонах беруть участь 5 кандидатів. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також бере участь у цих виборах.

Як повідомляє ЦВК Білорусі, всього на території країни діє 5325 дільниць для голосування, які працюватимуть до 20:00.

Також виборці мають змогу проголосувати вдома. Якщо людина за станом здоров'я або з інших поважних причин не зможе прийти до приміщення для голосування, вона має право письмово чи усно звернутися до відповідної дільничної комісії з проханням організувати голосування за місцем її перебування.

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вибори Білорусь

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