Сенат затвердив Крісті Ноем на посаду очільниці Міністерства внутрішньої безпеки США

Губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем стала очільницею Міністерства внутрішньої безпеки США.

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Сенат США затвердив запропоновану президентом Дональдом Трампом кандидатуру на посаду міністра внутрішньої безпеки. Очільницею міністерства стала Крісті Ноем, яка до цього була губернатором Південної Дакоти, пише The Hill.

Затвердження відбулося з результатом 59 голосів «за» та 34 «проти». Кандидатуру Ноем разом з республіканцями підтримали 6 демократів.

Крісті Ноем очолила одне з найбільших федеральних агентств, відповідальне за безпеку кордонів, національну безпеку та реагування на кіберзагрози. Її роль набуває ще більшого значення на тлі рішень президента Дональда Трампа щодо посилення контролю над імміграцією.

Нагадаємо, у США призупиняють програми прийому мігрантів, зокрема українців.

Крім того, Дональд Трамп оголосив введення надзвичайного стану на південному кордоні США.

Ще президент США Дональд Трамп підписав указ про захист значення та цінності американського громадянства.

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