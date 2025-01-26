Дональд Трамп підтвердив, що заморозив допомогу іншим країнам

Дональд Трамп офіційно підтвердив, що заморозив надання США допомоги іншим країнам.

Як писала «Судово-юридична газета», Державний департамент США почав виконання указу Президента США Дональда Трампа від 20 січня стосовно призупинення на 3 місяці виплат різноманітним грантовим організаціям. Указ Дональда Трампа стосується призупинення виплат для грантових організацій, які фінансуються зокрема через USAID, зокрема медіа, громадських організацій з питань різних реформ. Після аудиту ці виплати можуть бути відновлені.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном допомоги іншим країнам. Про це він сказав 25 січня під час виступу у Лас-Вегасі у штаті Невада.

«У перший же день я наказав усім членам свого кабінету направити всі повноваження на боротьбу з інфляцією та зниження вартості життя. Ми хочемо знизити ціни. Я заморозив набір на роботу працівників у федеральні органи влади. Я заморозив іноземну допомогу по всьому світу», — заявив Трамп.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США не зупинена.

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