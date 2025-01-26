ССО показали кадри непростої роботи воїнів в Курській області – відео

У командуванні показали кадри непростої роботи воїнів 73-го центру ССО на Курщині.

У командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України показали кадри непростої роботи воїнів 73-го центру ССО на Курщині.

«Нальоти, засідки, диверсії, зачистки, ураження бійців та техніки противника усіма наявними засобами. Наші воїни використовують усі можливості, знання і досвід для знищення ворога і стримування його просувань до української землі», - підписали відео у командування ССО.

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