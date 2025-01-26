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Автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП в Молдові

08:02, 26 січня 2025
Автобус з'їхав з дороги.
Автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП в Молдові
Ілюстративне зображення: texty.org.ua
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У Молдові зазнав аварії рейсовий автобус, який їхав із Києва у Кишинів, унаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів. Про це повідомляє NewsMaker.

Рейсовий автобус потрапив в аварію 25 січня на трасі біля села Пересічине Оргіївського району. Як повідомила речниця районної поліції Олена Беетреу, автобус з'їхав з дороги.

«За попередньою інформацією, водій 1956 року народження, який керував автобусом маршруту «Київ-Кишинів», який їхав із Бельц до Кишинева, за невідомих обставин втратив контроль над керуванням. Автобус з'їхав із проїжджої частини, врізався в металеву огорожу та дорожній знак, а потім з'їхав із проїжджої частини», — повідомила Беетреу.

Постраждалих доправили до лікарні для надання допомоги. Водія автобуса перевірили на алкоголь та встановили, що він був тверезий.

Зазначається, що правоохоронці проводять розслідування.

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ДТП Україна Молдова транспорт

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