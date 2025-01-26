Автобус Киев – Кишинев попал в ДТП в Молдове

Автобус съехал с дороги.

Иллюстративное изображение: texty.org.ua

В Молдове попал в аварию рейсовый автобус, который ехал из Киева в Кишинев, в результате ДТП пострадали двое пассажиров. Об этом сообщает NewsMaker.

Рейсовый автобус попал в аварию 25 января на трассе у села Пересечино Оргеевского района. Как сообщила пресс-секретарь районной полиции Елена Бэетрэу, автобус съехал с дороги.

«По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управлявший автобусом маршрута «Киев-Кишинев», который ехал из Бельц в Кишинев, при неизвестных обстоятельствах потерял контроль над управлением. Автобус съехал с проезжей части, врезался в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем съехал с проезжей части», — сообщила Бэетрэу.

Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Водителя автобуса проверили на алкоголь и установили, что он был трезв.

Указывается, что правоохранители проводят расследование.

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